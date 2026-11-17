Україна вдарила по Кримському мосту / © скриншот з відео

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У ніч на 17 листопада в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування — арка автомобільної частини переправи впала у воду.

Президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були залучені, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі.

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«Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі», – написав він.

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Для атаки були використані Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

Зокрема, безпілотники «Паляниця» уразили автомобільну частину мосту, ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 – залізничну частину. За допомогою «Фламінго» наші воїни здійснили кероване ураження. Звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд.

«Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. РФ щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей», – наголосив український лідер.

Удар по Кримському мосту 17 листопада — що відомо

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав удару, через що окупанти тимчасово перекрили автомобільний рух, утворилися затори на близько 2000 машин, а в Керчі розгорнули оперативний штаб. За даними пабліків, бойова частина дрона впала на праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, візуально деформувавши її приблизно на 15 градусів. Постраждалих немає.

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А в ніч на 17 листопада в районі Кримського мосту знову лунали вибухи. Після цього окупаційна влада півострова оголосила про повторну атаку та перекриття автомобільного руху.

Внаслідок атаки арка автомобільної частини переправи впала у воду. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився. Наразі масштаби руйнувань, подальша придатність переправи до експлуатації та деталі самої атаки уточнюються.

У Володимира Путіна вже відреагували на атаку. Речник Кремля Дмитро Пєсков пафосно запевнив, що пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ Кримський міст відновлять, а й зроблять «кращим за попередній».

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