Атака на Криворізький район: влада повідомила наслідки ударів

Російський дрон «Шахед»

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала дронами Криворізький район. Через ворожі удари постраждали двоє людей, виникли пожежі і була пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під час атаки на Криворізький район спершу окупанти поцілила по Зеленодольській громаді, після чого масовано атакувала дронами Новопільську громаду.

Постраждали жінка та чоловік. Їх забрали до лікарні у стані середньої тяжкості.

Спалахнули пожежі, які вже загасили. Пошкоджена інфраструктура.

Окрім того, ворог обстріляв Нікополь та Марганець із систем «Град», застосовував FPV-дрони та артилерію. Постраждали 18-річна дівчина і чоловіки віком 26 та 45 років. Усіх госпіталізували.

Виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, 15 приватних будинків та п’ятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто, газогін.

У Синельниківському районі російські дрони атакували Межівську і Покровську громади. Сталося загорання на балконі багатоквартирного будинку. Частково був зруйнований приватний будинок, ще шість — пошкоджені.

Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 29 ворожих безпілотників.

Пошкодження у Нікопольському районі після російських ударів / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Кривий Ріг. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул інформував, що до Кривого Рогу наближалося близько 30 ударних дронів типу «Шахед». У місті лунали вибухи.