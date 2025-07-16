Атака на Кривий Ріг: деталі про "прильоти", наслідки та поранених

Пожежа у Кривому Розі внаслідок атаки 16 липня / © ДСНС

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Під час атаки на Кривий Ріг у ніч проти 16 липня росіяни застосували ракету та безпілотники «Шахед». Ворог влучив по інфраструктурі та підприємствах, постраждав 17-річний юнак.

Про наслідки атаки в ефірі 1+1 розповів очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Комбінована атака була. Була і ракета, і потім були „Шахеди“. Влучили в інфраструктуру нашого міста і підприємства зазнали пошкодження«, — сказав голова РВА.

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Через атаку був поранений 17-річний юнак. Уночі йому провели операцію і зараз постраждалий перебуває улікарні у важкому, але стабільному стані. Лікарі роблять усе можливе для швидкого одужання пацієнта.

Ситниченко також припустив, унаслідок чого саме хлопець отримав поранення.

«Більше всього — що від „Шахеда“, тому що там велика кількість їх була в різних місцях. Там територія така велика, куди вони прилітали», — сказав очільник військової адміністрації.

Зараз на місці події працює вся комунальна техніка, яка приводить місто до ладу. Зазначається, що міська влада та ДСНС відпрацювали оперативно та професійно.

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Була перебита лінія електропередач, але на ранок електро- та водопостачання відновлено. Кривий Ріг і район працюють у штатному режимі.

«Останнім часом люди стали більш обачні, використовують всі можливі укриття. Є і мобільні укриття в нас, і стаціонарні укриття, які знаходяться на території. І при звуках сирени більшість людей вже швидко переходить до безпечних місць», — розповів Ситниченко.

Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів російські війська частіше та більше б’ють по Криворізькому району. А до цього було невеличке затишшя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗА РАКЕТОЮ ПІШЛИ ШАХЕДИ! НАЖИВО про ситуацію з КРИВОГО РОГУ

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Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російська армія влаштувала атаку по Україні ракетою і безпілотниками. Під основним ударом перебували Вінницька, Дніпровська, Харківська та Одеська області.

Близько 1:00 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про 10 прильотів «Шахедів» по місту. Виникли пожежа, перебої зі світлом і влада попередила про можливе прсідання тиску води.