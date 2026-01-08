- Дата публікації
Атака на Кривий Ріг: росіяни вдарили балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки
Кривий Ріг під балістичною ракетною атакою.
Ввечері 8 січня російська армія вдарила двома балістичними «Іскандерами» у багатоквартирні будинки Кривого Рогу. Вже відомо про поранених.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Окупанти вдарили двома балістичними «Іскандерами» у багатоквартирні будинки.
«Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо», — повідомив він.
За попередньою інформацією від місцевих жителів та пабліків, серед поранених є діти та пенсіонери.
«Люди допомагають евакуювати маломобільних мешканців. Усе під звуки „Шахедів“», — повідомляє СВОЇ Кривий Ріг.
На місто також летить група «Шахедів» з півдня.
«Нові групи БпЛА у бік Кривого Рогу!» — повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Нагадаємо, вночі Кривий Ріг зазнав однієї з найпотужніших комбінованих атак РФ. Без світла залишилися десятки тисяч місцевиїх жителів, лікарні працюють на генераторах, частина районів із проблемами енергопостачання.