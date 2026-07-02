Атака на Київ: що Росія змінила у підході до масованих ударів

Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами / © Associated Press

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У ніч проти 2 липня російські загарбники запустили по Україні близько шести баражуючих боєприпасів «Бандероль», що за швидкістю схожі на крилаті ракети.

Про це повідомив очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Новини Live.

Як зазначив Ігнат, російські загарбники частіше почали застосовувати «Бандеролі».

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«Вони теж перехоплюються. На них теж треба витрачати засоби. Як і на реактивні БпЛА, так і на „Бандеролі“. Тому, без цього нікуди. Розраховуємо, що українська оборонка теж буде мати згодом власне більше засобів. Можливо, спільного виробництва з нашими партнерами. Можливо, щось своє для того, щоб масштабувати виробництво тих засобів і зробити їх раціональними до збиття», — сказав Ігнат.

Атака РФ по Україні 2 липня — останні новини

Росіяни вночі атакували Україну 496 дронами та 74 ракетами. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.

Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.

Під основним ударом був Київ — станом на зараз відомо про 18 загиблих та приблизно 90 постраждалих. Також у місті зруйновано багатоповерхівки та будинки, а з-під завалів досі деблокують людей. У багатьох районах міста спалахнули пожежі.

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