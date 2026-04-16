Атака на Київ: зросла кількість жертв і постраждалих

Станом на 05:00 у Києві зафіксовано численні наслідки ворожої атаки у кількох районах міста.

За даними мера столиці Віталія Кличка, загинули двоє людей — 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців отримали поранення, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

У Подільському районі сталося влучання в нежитлову будівлю. Також зафіксовано падіння уламків на кількох локаціях. В одному з житлових будинків виникла пожежа на першому поверсі, в іншій багатоповерхівці вибуховою хвилею пошкоджено вікна. Уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки.

Окремо повідомляється про влучання уламків ракети у шостий поверх 16-поверхового житлового будинку — без займання. Також через падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали дитину та її матір і передали медикам.

В Оболонському районі пошкоджено офісну будівлю, сталося загоряння конструкцій і припаркованих автомобілів. Під час повторного обстрілу постраждали четверо медиків, які прибули на виклик.

У Дніпровському районі уламки ракети впали на відкритій території. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

У Києві уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі. На території біля житлового будинку. Та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і ліквідовують наслідки атаки. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

