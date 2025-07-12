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Атака на Луцьк і Львів : рятувальники показали фото наслідків
У ДСНС показали наслідки нічної російської атаки у Львові і Луцьку.
Цієї ночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, атаку пережили Львів і Луцьк.
У ДСНС опублікували фото наслідків атаки.
Львів
У Львові до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.
Луцьк
У Луцьку, а щастя, обійшлося без людських жертв — ні травмованих, ні загиблих.
Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.
У Чернівцях внаслідок ворожого удару відомо про двох загиблих.