Атака на Луцьк і Львів : рятувальники показали фото наслідків

Удар по Львову / © ДСНС

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Цієї ночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, атаку пережили Львів і Луцьк.

У ДСНС опублікували фото наслідків атаки.

Львів

© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

У Львові до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

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Луцьк

© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

У Луцьку, а щастя, обійшлося без людських жертв — ні травмованих, ні загиблих.

Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

У Чернівцях внаслідок ворожого удару відомо про двох загиблих.