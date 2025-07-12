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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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776
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1 хв

Атака на Луцьк і Львів : рятувальники показали фото наслідків

У ДСНС показали наслідки нічної російської атаки у Львові і Луцьку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Львову

Удар по Львову / © ДСНС

Цієї ночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, атаку пережили Львів і Луцьк.

У ДСНС опублікували фото наслідків атаки.

Львів

Удар по Львову_3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Львову_6 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Львову_5 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Львову_1 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Львову_3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Львову_4 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Львову_2 / © ДСНС

© ДСНС

У Львові до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Луцьк

Удар по Луцьку_4 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Луцьку_3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Луцьку_2 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Луцьку_1 / © ДСНС

© ДСНС

У Луцьку, а щастя, обійшлося без людських жертв — ні травмованих, ні загиблих.

Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

У Чернівцях внаслідок ворожого удару відомо про двох загиблих.

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