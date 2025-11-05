ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
175
1 хв

Ракетна атака на морпіхів на Дніпропетровщині: що кажуть у бригаді

У бригаді морської піхоти спростували твердження ворожої пропаганди про те, що підрозділ втратив боєздатність.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ракетна атака

Російська ракетна атака / © ТСН.ua

У 35-й окремій бригаді морської піхоти співпрацюють з правоохоронними органами, щоб встановити обставини, за яких під час ворожого ракетного удару по Дніпропетровщині загинули та були поранені українські морпіхи.

Про це повідомили у дописі бригади на Facebook.

«Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим — якнайшвидше одужати. Наразі у бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих воїнів», — йдеться у повідомленні.

Командування бригади наголосило, що продовжує «сприяти правоохоронним органам з’ясовувати причини трагедії».

У бригаді також спростували твердження ворожої пропаганди про те, що підрозділ втратив боєздатність.

«Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою… За кожного полеглого буде відплата!» — запевнили українські морпіхи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 1 листопада внаслідок ракетно-дронової атаки по одному із населених пунктів Дніпропетровщини загинули та дістали поранення морські піхотинці 35-ї бригади, що зібралися для урочистого нагородження.

«Тривога була вже давно… Найімовірніше, нас хтось „злив“ зі своїх. Вони [росіяни] знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження», — розповів військовий 35-ї бригади на умовах анонімності.

