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Україна відповіла на атаки РФ: Зеленський поділився деталями «прильотів» по Москві
Зеленський розкрив деталі удару по Московському регіону.
Україна атакувала нафтопереробний завод у Московському регіоні РФ. Він розташований на відстані 500 кілометрів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
«Українську далекобійність відчули в Московському регіоні. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу», — наголосив глава держави.
З його слів, уражено важливий об’єкт — нафтопереробний завод, що розташований на відстані 500 км.
Зеленський наголосив, що це «справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати».
Атака на Москву — що відомо
Сьогодні, 16 червня, у Москві увесь ранок лунали вибухи. Столицю країни-агресорки атакували БпЛА. Росавіація запроваджувала обмеження на приймання і випуск літаків в чотирьох московських аеропортах. Водночас влада звітувала про відбиття понад пів сотні дронів.
Втім, нібито лише один БпЛА атакував найбільший НПЗ столиці РФ. Йдеться про завод у Капотні, що лише за 15 км від Кремля. Через удар було виведено з ладу найважливішу установку, що може паралізувати роботу підприємства.