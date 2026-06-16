Україна відповіла на атаки РФ: Зеленський поділився деталями «прильотів» по Москві

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна атакувала нафтопереробний завод у Московському регіоні РФ. Він розташований на відстані 500 кілометрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Українську далекобійність відчули в Московському регіоні. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу», — наголосив глава держави.

Реклама

З його слів, уражено важливий об’єкт — нафтопереробний завод, що розташований на відстані 500 км.

Зеленський наголосив, що це «справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати».

Атака на Москву — що відомо

Сьогодні, 16 червня, у Москві увесь ранок лунали вибухи. Столицю країни-агресорки атакували БпЛА. Росавіація запроваджувала обмеження на приймання і випуск літаків в чотирьох московських аеропортах. Водночас влада звітувала про відбиття понад пів сотні дронів.

Втім, нібито лише один БпЛА атакував найбільший НПЗ столиці РФ. Йдеться про завод у Капотні, що лише за 15 км від Кремля. Через удар було виведено з ладу найважливішу установку, що може паралізувати роботу підприємства.

Реклама

Дата публікації 08:52, 16.06.26 Кількість переглядів 95 На Москву налетіли дрони - відео

Новини партнерів