ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Атака на Миколаїв: пошкоджено об'єкт енергетики, частина споживачів без світла

Після обстрілу Миколаєва є знеструмлені споживачі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла

У Миколаєві внаслідок атаки дронами-камікадзе зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилася без електропостачання.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, через обстріл є знеструмлення. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

«Знеструмлено 16 тисяч абонентів», — деталізував посадовець.

Водночас, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов у місті Миколаїв з 19 лютого всі школи переводять навчання у дистанційний формат, аби гарантувати безпеку учнів. Міська влада просить батьків врахувати зміни при плануванні дня, при цьому дитячі садки у місті продовжують працювати у звичному режимі.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie