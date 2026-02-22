- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Миколаїв: пошкоджено об'єкт енергетики, частина споживачів без світла
Після обстрілу Миколаєва є знеструмлені споживачі.
У Миколаєві внаслідок атаки дронами-камікадзе зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилася без електропостачання.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, через обстріл є знеструмлення. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.
«Знеструмлено 16 тисяч абонентів», — деталізував посадовець.
Водночас, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки немає.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов у місті Миколаїв з 19 лютого всі школи переводять навчання у дистанційний формат, аби гарантувати безпеку учнів. Міська влада просить батьків врахувати зміни при плануванні дня, при цьому дитячі садки у місті продовжують працювати у звичному режимі.