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Атака на Миколаїв та вибухи у Києві: головні новини ночі 10 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 10 квітня 2025 року:
У Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина Читати далі –>
Росіяни просунулися поблизу чотирьох населених пунктів — Deep State Читати далі –>
Миколаїв атакували ворожі дрони: спалахнули пожежі Читати далі –>
У Миколаєві є поранені унаслідок атаки росіян Читати далі –>
У Києві пролунала низка вибухів — моніторингові канали Читати далі –>