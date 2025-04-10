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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
945
Час на прочитання
1 хв

Атака на Миколаїв та вибухи у Києві: головні новини ночі 10 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 10 квітня 2025 року:

  • У Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина Читати далі –>

  • Росіяни просунулися поблизу чотирьох населених пунктів — Deep State Читати далі –>

  • Миколаїв атакували ворожі дрони: спалахнули пожежі Читати далі –>

  • У Миколаєві є поранені унаслідок атаки росіян Читати далі –>

  • У Києві пролунала низка вибухів — моніторингові канали Читати далі –>

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