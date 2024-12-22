Атака на нафтобазу в Орлі: у РНБО пояснили важливість ураження об'єкта

Це законна ціль наших бійців, яка розташована на території РФ.

У Орловській області атаковано важливий логістичний об'єкт армії РФ. Він відіграє важливу участь у забезпеченні окупантів.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії на Харківщині", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, вночі 22 грудня Орловська область Росії вкотре піддається масованій ворожій атаці БПЛА, в результаті якої знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

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