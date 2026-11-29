Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Уночі росіяни атакували Одеську область — загинула жінка. У регіоні є руйнування.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«Одна людина загинула, ще пʼятеро постраждали внаслідок російської атаки на Одещину. Під ударами опинилися житловий будинок, склади з дитячими іграшками та фермерське господарство», — зазначив він.



Зараз на місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожих атак.

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Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака по Україні 29 листопада — що відомо

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».

У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

Зрання у Сумах лунали вибухи — місто атакували «Шахедами».

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