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Атака на Одещину — загинула жінка, під ударами будинок і склади з іграшками
Окупанти не припиняють атакувати Одеську область. Цієї ночі через ворожий удар загинула жінка.
Уночі росіяни атакували Одеську область — загинула жінка. У регіоні є руйнування.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Одна людина загинула, ще пʼятеро постраждали внаслідок російської атаки на Одещину. Під ударами опинилися житловий будинок, склади з дитячими іграшками та фермерське господарство», — зазначив він.
Зараз на місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожих атак.
Атака по Україні 29 листопада — що відомо
У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».
У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані.
Зрання у Сумах лунали вибухи — місто атакували «Шахедами».