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Атака на Одеську область іранськими дронами та вибухи в Херсоні: головні новини ночі 19 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
49
Час на прочитання
1 хв
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Атака на Одеську область іранськими дронами та вибухи в Херсоні: головні новини ночі 19 квітня 2023 року

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 19 квітня 2023 року: 

  • У Херсоні не припиняються вибухи Читати далі –>
  • Ворог атакував Одесу: є "приліт" - соцмережі Читати далі –>
  • Ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по Одещині: є влучання в об’єкт громадської інфраструктури - влада Читати далі –>
  • Після зустрічі Лукашенка і Пушиліна МЗС викликає посла Україні в Білорусі Читати далі –>
  • Окупанти почали проводити "паспортизацію" пенсіонерів на Донбасі Читати далі –>

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Перегляди
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