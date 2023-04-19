Атака на Одеську область іранськими дронами та вибухи в Херсоні: головні новини ночі 19 квітня 2023 року

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Головні новини ночі 19 квітня 2023 року:
- У Херсоні не припиняються вибухи Читати далі –>
- Ворог атакував Одесу: є "приліт" - соцмережі Читати далі –>
- Ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по Одещині: є влучання в об’єкт громадської інфраструктури - влада Читати далі –>
- Після зустрічі Лукашенка і Пушиліна МЗС викликає посла Україні в Білорусі Читати далі –>
- Окупанти почали проводити "паспортизацію" пенсіонерів на Донбасі Читати далі –>
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