Атака на Одеську область та польоти безпілотників на Москву: головні новини ночі 14 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- Ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією - моніторингові канали Читати далі –>
- На Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи - очевидці Читати далі –>
- Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині: постраждало 11 осіб (фото) Читати далі –>
- Росіянам вкотре ввижається: на Москву летів безпілотник Читати далі –>
- Другий за ніч невідомий безпілотник намагався долетіти до Москви Читати далі –>
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