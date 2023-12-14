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Атака на Одеську область та польоти безпілотників на Москву: головні новини ночі 14 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1984
Час на прочитання
1 хв
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Атака на Одеську область та польоти безпілотників на Москву: головні новини ночі 14 грудня 2023 року

Ворожі безпілотники вночі тероризували Одеську область / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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Дата публікації
Перегляди
1984
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