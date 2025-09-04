ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
71
1 хв

Атака на Одеський район: спалахнули склади та авто (фото)

В Одеському районі працювали сили ППО, однак російські удари все ж спричинили пошкодження.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа в Одеському районі через російську нічну атаку 4 вересня

Пожежа в Одеському районі через російську нічну атаку 4 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одеський район. Ворожі удари пошкодили склади і транспорт.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під час російської атаки в Одеському районі активно працювати сили протиповітряної оборони. Однак, російські удари пошкодили складські приміщення та транспортні засоби.

На місці атак спалахнули пожежі. Їх оперативно загасили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували Одесу дронами. У місті прогриміла серія вибухів.

Ворожі безпілотники цієї ж ночі атакували й інші українські міста. Так, вибухи було чутно у Слов’янську, Чугуєві, у Полтавській та Харківській областях.

