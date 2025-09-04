- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Одеський район: спалахнули склади та авто (фото)
В Одеському районі працювали сили ППО, однак російські удари все ж спричинили пошкодження.
У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одеський район. Ворожі удари пошкодили склади і транспорт.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Під час російської атаки в Одеському районі активно працювати сили протиповітряної оборони. Однак, російські удари пошкодили складські приміщення та транспортні засоби.
На місці атак спалахнули пожежі. Їх оперативно загасили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували Одесу дронами. У місті прогриміла серія вибухів.
Ворожі безпілотники цієї ж ночі атакували й інші українські міста. Так, вибухи було чутно у Слов’янську, Чугуєві, у Полтавській та Харківській областях.