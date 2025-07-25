Атака на Одесу: омбудсмен розповів, які історичні будівлі пошкодила Росія

Наслідки масованої атаки РФ на Одесу / © ГУ ДСНС в Одеській області

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Російський ракетний обстріл Одеси 24 липня завдав руйнувань семи пам’яткам культурної спадщини в історичному центрі міста, що має міжнародний охоронний статус ЮНЕСКО.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини», — зазначив омбудсмен.

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Також він розповів, що серед пошкоджених обʼєктів — чотири пам’ятки архітектури національного значення:

Воронцовський палац (початок XIX століття),

палац на Приморському бульварі, 9,

будинок Родоканакі (готель «Hotel de Versal»),

будівля готелю «Лондонський».

Також внаслідок російської атаки постраждали:

будівля Міщанської управи,

Фруктовий пасаж,

корпус станції «Одеса-порт».

«Ці пам’ятки є частиною не лише української, а й світової культурної спадщини. Їхнє цілеспрямоване знищення — це спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу. Це — ще один воєнний злочин, який Росія вчиняє на території України», — зазначив Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, станом на сьогодні, внаслідок збройної агресії РФ в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури.

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«Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України», — додав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини закликав міжнародну спільноту відреагувати на такі дії РФ ефективними юридичними та інституційними механізмами відповідальності.

Нагадаємо, вночі проти 24 липня окупанти завдали масованого удару по Україні безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки постраждало місто Одеса.

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