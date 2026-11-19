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Атака на Одесу: пошкоджено Музей сучасного мистецтва — фото
Вибухова хвиля вибила сім великих фасадних вітрин та вісім вікон, експонати переважно не зазнали пошкоджень, однак деякі впали зі своїх кріплень.
В Одесі 18 листопада внаслідок російської атаки постраждала будівля Музею сучасного мистецтва.
Про це повідомили на сторінці музею в Instagram.
«Постраждав фасад та стіни всередині будівлі. Команда музею не постраждала», — йдеться в повідомленні.
У коментарі «Суспільному Одеса» директор музею Семен Кантор розповів, що вибуховою хвилею в будівлі вибило сім великих фасадних вітрин на першому поверсі та вісім вікон на другому і з бічних частин музею. Через це деякі експонати впали зі своїх кріплень.
За словами Кантора, на момент атаки на музей відвідувачів не було, оскільки працівники готувалися до відкриття. Самі працівники також не постраждали — від осколкових поранень врятувала захисна плівка на вікнах.
Директор музею додав, що відновлювальні роботи планують розпочати 19 листопада. Семен Кантор сподівається, що музей зможе відновити роботу за два-три дні.
Нагадаємо, внаслідок трьох атак на Одесу 18 листопада загинули четверо людей, ще девʼятеро дістали поранення.
Удар по Одесі викликав жорстку реакцію президента Володимира Зеленського.