Пошкоджене скління фасаду Музею сучасного мистецтва Одеси внаслідок російської атаки / © Суспільне

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В Одесі 18 листопада внаслідок російської атаки постраждала будівля Музею сучасного мистецтва.

Про це повідомили на сторінці музею в Instagram.

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«Постраждав фасад та стіни всередині будівлі. Команда музею не постраждала», — йдеться в повідомленні.

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У коментарі «Суспільному Одеса» директор музею Семен Кантор розповів, що вибуховою хвилею в будівлі вибило сім великих фасадних вітрин на першому поверсі та вісім вікон на другому і з бічних частин музею. Через це деякі експонати впали зі своїх кріплень.

Пошкоджене скління фасаду Музею сучасного мистецтва Одеси / © Суспільне

Пошкоджене скління фасаду Музею сучасного мистецтва Одеси / © Суспільне

Отвір у скляній рамі Музею сучасного мистецтва Одеси, пробитий уламком під час російської атаки / © Суспільне

Пошкоджені кріплення фоторамок в експозиційній залі Музею сучасного мистецтва Одеси внаслідок вибухової хвилі / © Суспільне

Пошкоджені кріплення фоторамок в експозиційній залі Музею сучасного мистецтва Одеси внаслідок вибухової хвилі / © Суспільне

За словами Кантора, на момент атаки на музей відвідувачів не було, оскільки працівники готувалися до відкриття. Самі працівники також не постраждали — від осколкових поранень врятувала захисна плівка на вікнах.

Директор музею додав, що відновлювальні роботи планують розпочати 19 листопада. Семен Кантор сподівається, що музей зможе відновити роботу за два-три дні.

Нагадаємо, внаслідок трьох атак на Одесу 18 листопада загинули четверо людей, ще девʼятеро дістали поранення.

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