- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 406
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Одесу та Суми: головні новини ночі 22 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 липня 2025 року:
Росіяни вдарили по житловому району Сум: є поранені Читати далі –>
Обстріл Сумщини: кількість потерпілих зростає Читати далі –>
В Одесі було чути вибухи Читати далі –>
Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: є пошкодження цивільної інфраструктури Читати далі –>
Росіяни атакували Одесу ударними дронами: вибиті вікна у будинках та згоріли авто Читати далі –>