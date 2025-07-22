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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
1 хв

Атака на Одесу та Суми: головні новини ночі 22 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 липня 2025 року:

  • Росіяни вдарили по житловому району Сум: є поранені Читати далі –>

  • Обстріл Сумщини: кількість потерпілих зростає Читати далі –>

  • В Одесі було чути вибухи Читати далі –>

  • Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: є пошкодження цивільної інфраструктури Читати далі –>

  • Росіяни атакували Одесу ударними дронами: вибиті вікна у будинках та згоріли авто Читати далі –>

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