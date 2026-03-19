Атака на Одесу: є постраждалі

Атака на Одесу

Внаслідок ворожої атаки по Одесі зафіксовано влучання у житлову забудову міста. Наразі відомо про трьох постраждалих, двох із них госпіталізували до міської лікарні.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі міста, а також будівлі у приватному секторі. Через атаку виникли пожежі, однак їх оперативно ліквідували.

Наразі на місцях працюють усі оперативні та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

