Атака на окупантів у Луганську: в ОВА розповіли, куди поцілили

Від ранку 7 червня окупований росіянами Луганськ опинився під рясним обстрілом. Місцеві жителі викладають багато відео з різних районів міста з вибухами, ґвалтом та руйнуваннями.

Про це написав голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Що відомо

Як зазначає Лисогор, мешканці говорять про те, що було від 7 до 20 вибухів. Можливо, цифра включає і спроби перехоплення та влучань по місту.

В ОВА твердо впевнені у двох речах:

По-перше, відео локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники.

"У тому ж місці розташоване летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військомату", – додає голова ОВА.

Повідомляють також про влучання у нафтобазу, наголошує Лисогор, а це вже вчетверте за останні два місяці. Тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників.

По-друге, зброя надана нам західними союзниками надзвичайно точна. На жаль, росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а особливо серед дітей, не було б.

"Тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська. Боротьба України та її союзників триватиме до перемоги над ворогом та звільнення Луганщини!", – підсумував Лисогор.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську 7 червня росіян збадьорила чергова "бавовна". Під удар потрапила нафтобаза окупантів. З'явилися кадри, що свідчать про наслідки атаки.

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