Атака на Павлоград: кількість постраждалих різко зросла, є нові деталі

Пошкоджена п’ятиповерхівка у Павлограді після російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Через атаку на Павлоград у Дніпропетровській області 25 квітня постраждали 14 людей. Окрім п’ятиповерхівки, у місті зафіксовані й інші пошкодження.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Кількість постраждалих через удар по Павлограду зросла до 14. Серед них — троє дітей. Окрім підлітків віком 15 та 17 років, постраждав ще 6-річний хлопчик.

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«П’ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані», — зазначив Лисак.

Окрім п’ятиповерхівки, у через російську атаку у Павлограді пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також згоріло декілька автомобілів. Усі пожежі вже загасили.

Нагадаємо, 25 квітня російські війська атакували Павлоград безпілотниками. Через атаку загорівся багатоквартирний будинок. Загинули четверо людей, також були поранені.