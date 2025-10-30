Атака на Покровськ: експерт "Флеш" закликає до важкого рішення для збереження життя військових

Покровський напрямок

Російські війська продовжують активно наступати на Покровськ і поставили собі за мету оточити Покровську агломерацію.

Експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що якщо Україна не змогла цьому протистояти, потрібно брати відповідальність та ухвалювати непопулярні рішення щодо відведення з цієї ділянки особового складу Збройних сил України. Про це він повідомив у Telegram.

«Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що й коли вирішувати, знає лише вище командування, бачачи всю картину», — наголосив експерт.

Бескрестнов закликав владу й командування не згубити даремно українських військових «заради політики та громадської думки». Військовослужбовець Станіслав Бунятов вказав, що «Флеш» має рацію, та наголосив, що найкращим варіантом у цій ситуації для збереження життя військових — це вчасно вийти з міста і зайняти нормальну лінію оборони. Він додав, що наша країна не має повторити трагічну історію Вугледара.

Нагадаємо, для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада. На цій ділянці ворог має «тотальну перевагу» в бронетехніці, артилерії та кількості солдатів. Окрім цього, загарбники зламали українську логістику в напрямку Мирнограда та агломерації.