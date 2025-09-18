Атака на Полтавщину: в "Укрзалізниці" повідомили, які потяги затримуються

Потяг "Укрзалізниці" / © t.me/UkrzalInfo

Вночі 18 вересня армія РФ обстріляла Полтавщину. Через наслідки атаки затримується низка потягів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Як зазначили у компанії, зараз до 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів. Йдеться про:

№102 Херсон — Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм — Львів,

№64/112 Львів — Харків, Ізюм,

791 Кременчук — Київ.

«Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано — поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом», — зазначили в УЗ.

У ОВА зазначили, що РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Є потерпіла людина.

«Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована», — додав голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Нагадаємо, російський дрон атакував заправку на Полтавщині. Виникла масштабна пожежа. Є потерпілі.

Як деталізували, БпЛА влучив у будівлю АЗС, через що виникло займання та руйнування. Серед постраждалих — троє водіїв і касир, які перебували на території станції. Пошкоджень зазнали також автомобілі, обладнання та споруди.