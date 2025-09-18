- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Полтавщину: в "Укрзалізниці" повідомили, які потяги затримуються
Унаслідок тимчасового знеструмлення кількох дільниць у Полтавській області було задіяно резервні тепловози.
Вночі 18 вересня армія РФ обстріляла Полтавщину. Через наслідки атаки затримується низка потягів.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Як зазначили у компанії, зараз до 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів. Йдеться про:
№102 Херсон — Краматорськ,
№63/111 Харків, Ізюм — Львів,
№64/112 Львів — Харків, Ізюм,
791 Кременчук — Київ.
«Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано — поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом», — зазначили в УЗ.
У ОВА зазначили, що РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Є потерпіла людина.
«Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована», — додав голова Полтавської ОВА Володимир Когут.
Нагадаємо, російський дрон атакував заправку на Полтавщині. Виникла масштабна пожежа. Є потерпілі.
Як деталізували, БпЛА влучив у будівлю АЗС, через що виникло займання та руйнування. Серед постраждалих — троє водіїв і касир, які перебували на території станції. Пошкоджень зазнали також автомобілі, обладнання та споруди.