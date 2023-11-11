Атака на пороховий завод і конструкторське бюро в РФ та вибухи в Україні: головні новини ночі 11 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 11 листопада 2023 року:
- У Підмосков'ї безпілотник атакував конструкторське бюро машинобудування — ЗМІ Читати далі –>
- Вибух та пожежа сталися на Тамбовському пороховому заводі – очевидці Читати далі –>
- Ракети двічі вдарили по Одеському району: влучили в дачний кооператив та припортову інфраструктуру Читати далі –>
- На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- "Наші кладуть спати металолом": на Дніпропетровщині прозвучали вибухи Читати далі –>
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