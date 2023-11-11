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Атака на пороховий завод і конструкторське бюро в РФ та вибухи в Україні: головні новини ночі 11 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2086
Час на прочитання
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Атака на пороховий завод і конструкторське бюро в РФ та вибухи в Україні: головні новини ночі 11 листопада 2023 року

Вночі Україною ширилася повітряна тривога / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 11 листопада 2023 року: 

  • У Підмосков'ї безпілотник атакував конструкторське бюро машинобудування — ЗМІ Читати далі –>
  • Вибух та пожежа сталися на Тамбовському пороховому заводі – очевидці Читати далі –>
  • Ракети двічі вдарили по Одеському району: влучили в дачний кооператив та припортову інфраструктуру Читати далі –>
  • На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • "Наші кладуть спати металолом": на Дніпропетровщині прозвучали вибухи Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2086
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