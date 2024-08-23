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Атака на порт "Кавказ" у Краснодарському краї: ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер"

Атака на порт "Кавказ" у Краснодарському краї: ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер"

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Атака на порт "Кавказ" у Краснодарському краї: ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер"

"Приліт" по порому "Конро Трейдер"

Ліквідація ворожого порома має послабити потенціал армії РФ на фронті.

Напередодні стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.  

Ціль було знищено

Як зауважив Плетенчук, цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил.

"В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, крім того, він перевозив звісно й озброєння. Тому це цілком легітимна ціль. Це має зменшити потенціал і можливості ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії"

Нагадаємо, вчора в російському порту "Кавказ", що у Краснодарському краї, було атаковано пором з нафтопродуктами для окупантів. Він затонув.

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