Атака на порт "Кавказ" у Краснодарському краї: ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер"

Напередодні стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Ціль було знищено

Як зауважив Плетенчук, цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил.

"В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, крім того, він перевозив звісно й озброєння. Тому це цілком легітимна ціль. Це має зменшити потенціал і можливості ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії"

Нагадаємо, вчора в російському порту "Кавказ", що у Краснодарському краї, було атаковано пором з нафтопродуктами для окупантів. Він затонув.

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