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Атака на порт в Новоросійську та вибухи у Харкові, Полтаві та тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 17 травня 2024 року

Атака на порт в Новоросійську та вибухи у Харкові, Полтаві та тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 17 травня 2024 року

У Росії була вибухова ніч / Фото: Вікіпедія

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Полтаві та Харкові пролунали вибухи Читати далі –>
  • Після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві зникло світло Читати далі –>
  • Часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників Читати далі –>
  • Гаряча ніч у Новоросійську: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту Читати далі –>
  • Представники влади у Новоросійську стверджують, що відбили атаку "київських безпілотників" на місто Читати далі –>

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