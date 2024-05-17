Атака на порт в Новоросійську та вибухи у Харкові, Полтаві та тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 17 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Полтаві та Харкові пролунали вибухи Читати далі –>
- Після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві зникло світло Читати далі –>
- Часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників Читати далі –>
- Гаряча ніч у Новоросійську: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту Читати далі –>
- Представники влади у Новоросійську стверджують, що відбили атаку "київських безпілотників" на місто Читати далі –>
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