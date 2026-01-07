ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
247
1 хв

Атака на порти Одещини: зросла кількість жертв

Через російську атаку загинуло двоє людей.

Богдан Скаврон
Наслідки удару по портах на Одещині

Наслідки удару по портах на Одещині / © Олексій Кулеба в Telegram

В Одеській області зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару російської терористичної армії по портах.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через російську атаку загинуло двоє людей. Ще восьмеро — отримали поранення.

«Усім пораненим надається необхідна медична допомога», — повідомив Кіпер.

Начальник ОВА поінформував, що на місцях ударів працюють усі оперативні служби із урахуванням безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та п’ятьох поранених внаслідок атаки російської армії на два порти в Одеській області.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що ворожим ударом пошкоджені інфраструктурі об’єкти, адміністративні будівлі та контейнери з олією.

Нагадаємо, віднедавна російська терористична армія змістила акцент своїх атак на південь України у спробі знищити логістику та енергетику регіону, аби зупинити функціонування «зернового коридору».

