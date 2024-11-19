Атака на ракетний арсенал у Брянській області: Генштаб ЗСУ повідомив деталі

У ніч на 19 листопада у російському Брянську було неспокійно. Так, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. Далі буде...", – заінтригували у Генштабі.

Нагадаємо, у Брянській області Росії в ніч проти 19 листопада безпілотники атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони. Місцеві жителі зняли на відео вибухи та спалахи в небі. Як відомо, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

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