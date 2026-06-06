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Атака на міста РФ та окуповані території й вибачення перед Грецією: головні новини ночі 6 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 червня 2026 року:
У Кронштадті після вибухів спалахнули пожежі: у Петербурзі оголосили загрозу БпЛА, дрони летіли й на Москву Читати далі –>
У Маріуполі заявили про атаку на порт, у Сочі лунали сирени через загрозу дронів Читати далі –>
На окупованій Луганщині обмежили перевезення до Донеччини та Криму: що відомо Читати далі –>
У Росії заявляють про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області (фото, відео) Читати далі –>
МЗС України перепросило Грецію через морський дрон біля острова Лефкада Читати далі –>
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