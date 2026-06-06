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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Атака на міста РФ та окуповані території й вибачення перед Грецією: головні новини ночі 6 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа в Маріуполі

Пожежа в Маріуполі / © із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 червня 2026 року:

  • У Кронштадті після вибухів спалахнули пожежі: у Петербурзі оголосили загрозу БпЛА, дрони летіли й на Москву Читати далі –>

  • У Маріуполі заявили про атаку на порт, у Сочі лунали сирени через загрозу дронів Читати далі –>

  • На окупованій Луганщині обмежили перевезення до Донеччини та Криму: що відомо Читати далі –>

  • У Росії заявляють про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області (фото, відео) Читати далі –>

  • МЗС України перепросило Грецію через морський дрон біля острова Лефкада Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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