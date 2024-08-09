Атака на Росію: як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють

"Українська механізована наступальна операція" на території Курської області, яка розпочалася 6 серпня, триває в межах операції на території Росії. Українські сили присутні в районах до 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що геолокаційні кадри та російські заяви свідчать - начебто українські сили продовжували швидке просування далі в Курську область.

"Проте "українські війська", безсумнівно, не контролюють всю територію "в межах максималістичних вимог Росії щодо просування України в Курській області". Відсутність узгодженої відповіді Росії на "вторгнення" і заявлена швидкість просування ЗСУ вказують на те, що "українські сили змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з РФ", - йдеться у звіті.

Російські мілблогери виступили з суперечливими заявами щодо українських позицій у Суджі, що приблизно за 10 км від міжнародного кордону. Одні мілблогери стверджували, що цей населений пункт було захоплено повністю, а деякі вважають, що лише його частину. Що більше - дехто стверджує, що ЗСУ також просунулися далі на північ від Суджі вздовж траси 38К-024 біля Анастасьєвки.

Геолокаційні кадри за 7 і 8 серпня показують, як українські сили діють в районі Гончарівки і на північ від Заолешенки. Втім, один російський мілблогер стверджує, що Гончарівку захоплено. Геолокаційна фотографія показує, що українські сили діють у Новоіванівці. Втім, з'явилася інформація, що Новоіванівку та Богданівку було взято.

Російські мілблогери стверджували, що українські сили просунулися на північний захід від Суджі до Малої Локні та до околиць Черкаського Поріччя; на північний схід від міста - в районі Кругленького, Мартинівки, Великого Солдатського; на схід - біля Мирного.

Російські мілблогери стверджували, що невеликі українські бронетанкові групи просуваються далі в російський тил і обходять російські укріплення, перш ніж вступити в бойові дії з російськими силами, а потім відступити від бойових дій, не намагаючись консолідувати контроль над своїм найдальшим просуванням. Російські мілблогери відзначили, що поширеність цих бронетанкових груп призводить до суперечливих повідомлень, оскільки ЗСУ можуть швидко вступити в бій з російськими силами поблизу населеного пункту, а потім відійти з цього району.

"Здається, що українські сили можуть використовувати ці невеликі бронетехнічні групи для проведення штурмів за лінію зіткнення через низьку щільність російського персоналу в прикордонних районах Курської області. Повідомляється, що більші українські підрозділи діють у районах Курської області ближче до міжнародного кордону та, як повідомляється, консолідують і зміцнюють деякі позиції", - повідомляють в ISW.

Російські мілблогери стверджували, що українські сили успішно застосовують нову та інноваційну тактику та технологічні можливості під час операцій у Курській області.

Нагадаємо, аналітики BILD пишуть, що українські Збройні сили продовжують просуватися вглиб території країни-агресорки Росії в Курській області. Зокрема, вони підійшли до райцентру Суджа. Українські військові рухаються від держкордону вздовж автодороги 38К-004.

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