Атака на ринок у Харкові: росіяни вгатили "начиненим" дроном, людей врятувало лише одне (фото, відео)

Пошкодження на ринку в Харкові після атаки російським дроном / © ДСНС

Під час удару російським дроном по ринку в Харкові 2 лютого на території дивом було небагато людей через санітарний день. Очевидці кажуть, що ворожий безпілотник міг бути начинений металевими елементами. А рятувальники показали перші кадри з руйнуваннями після атаки.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини та «Суспільне Харків».

Наслідки удару по ринку в Харкові

У Слобідському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття неподалік торговельних павільйонів одного з міських ринків. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, фасади та вікна торговельних павільйонів, а також одну вантажівку.

На місці працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну підтримку постраждалим та очевидцям.

Поранені через атаку

Наразі відомо про двох поранених. Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, постраждалі — чоловіки середнього віку. Вони зазнали порізів склом, їхній стан оцінюють як нетяжкий, однак обох госпіталізували для додаткового обстеження та надання медичної допомоги.

Що врятувало життя людям?

Директорка ринку Юлія Набокова сказала журналістам, що пошкоджень зазнали три торговельні павільйони на території.

«Сьогодні ринок був зачинений на санітарний день, тому це врятувало життя іншим. Зазвичай тут дуже багато людей, і машини всі торгують, і покупці гуртові», — розповіла Набокова.

За її словами, внаслідок влучання постраждали піцерія та два овочеві павільйони.

Розповідь очевидця

Владислав Олійник, друг водія вантажівки, яка була пошкоджена під час атаки, розповів подробиці удару.

«Автомобіль стояв на парковці, так вийшло, що, на щастя, нікого не було. Усі, хто був у цьому автомобілі, давно поїхали, але сталася така пригода. Він був порожній, було звичайне перевезення овочів, пошкодження автомобіля в основному уламкові. Безпілотник, мабуть, був начинений якимись металевими елементами, які мали уражати когось, тільки не зрозуміло. Це ж овочевий ринок, які тут можуть бути боєприпаси», — розповів Олійник.

Нагадаємо, вдень 2 лютого російські загарбники завдали удару бойовим дроном по території ринку у Слобідському районі Харкова. Мер Ігор Терехов інформував про двох постраждалих. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька торгових павільйонів.