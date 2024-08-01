Атака на склад боєприпасів і техніки в Курську: у ЗСУ розповіли деталі

Наразі дорозвідуються результати атаки на склади боєприпасів та техніки у російському Курську. Зокрема, у цьому брали участь підрозділи ВМС.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Втім, представник ЗСУ не став коментувати застосування модифікованої української ракети "Нептун" під час цього удару.

"Варіант "це не ми" вже не пройде? Ми можемо лише підтвердити участь Військово-морських сил не розкриваючи подробиць. Ті кейси, які відбувалися раніше, це і Єйськ, і порт Кавказ натякають на те, що спроможності нашої зброї, яка є на озброєнні підрозділів ВМС вказує на досить великий радіус дії можливого застосування… Можу лише зазначити, що у нас були кейси з дуже вдалим застосуванням. Зокрема, які стосувалися тих самих систем, які мали б зупиняти ці ракети. Наприклад,С-400",- сказав Плетенчук.

Плетенчук наголосив, що цей удар ретельно планували, а тому він став несподіванкою для російської армії. За його словами, у разі витоку інформації ризикувати коштовними системами озброєння "ніхто зайвий раз не буде".

"Звісно, всі такі удари — це неочікувані в будь-якому разі. Вони, як і ми постійно готуємося до можливого застосування з іншого боку різноманітних систем озброєння. Питання в тому, наскільки це реагування професійне, вдале, і на якому обладнанні", - каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, у Курському районі Росії виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки вночі проти 31 липня. У Генштабі повідомили, що ці вибухи – справа рук Сил оборони України. Вони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського міста.

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