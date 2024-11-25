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Атака на столицю та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 25 листопада 2024 року

Атака на столицю та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 25 листопада 2024 року

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • "Шахеди" летіли на столицю: влада озвучила наслідки атаки ворога на Київ Читати далі –>
  • Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ранено дитину - Федоров Читати далі –>
  • Ворог окупував два населені пункти та просунувся далі - Deep State Читати далі –>
  • Гаряча ніч у Росії: вибухи пролунали у Курську та Калузі Читати далі –>
  • Вночі Україною кружляли безпілотники: де прогриміли вибухи Читати далі –>

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