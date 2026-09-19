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Атака на Суми забрала життя батьків 7-річного хлопчика: дитина в реанімації
У Сумах продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по житловому будинку. 7-річний хлопчик перебуває в реанімації, а його батьки загинули.
Семирічний хлопчик, який постраждав унаслідок російського авіаудару по Сумах, перебуває в реанімації. Під час атаки загинули його батьки — 52-річний чоловік і 45-річна жінка, які працювали у Сумській міській раді.
Про наслідки удару повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Боляче усвідомлювати, що звичайний вечір у власному домі для людей обірвався через російський удар. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблих», — зазначив Григоров
Після атаки медичної допомоги потребували 10 людей. Серед постраждалих — троє дітей. П’ятьох людей доправили до лікарень.
Атака пошкодила три багатоповерхівки та один освітній заклад. У будівлях вибито майже 500 вікон. Також пошкоджень зазнали понад 30 автомобілів.
«На місці триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб допомоги мешканцям», — йдеться в повідомленні.
Фото наслідків російської атаки на Суми
Атака на Суми 18 вересня — деталі
Нагадаємо, увечері 18 вересня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Один із КАБів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. За словами президента Володимира Зеленського, авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами будинку.