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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака на Суми забрала життя батьків 7-річного хлопчика: дитина в реанімації

У Сумах продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по житловому будинку. 7-річний хлопчик перебуває в реанімації, а його батьки загинули.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Семирічний хлопчик, який постраждав унаслідок російського авіаудару по Сумах, перебуває в реанімації. Під час атаки загинули його батьки — 52-річний чоловік і 45-річна жінка, які працювали у Сумській міській раді.

Про наслідки удару повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Боляче усвідомлювати, що звичайний вечір у власному домі для людей обірвався через російський удар. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблих», — зазначив Григоров

Після атаки медичної допомоги потребували 10 людей. Серед постраждалих — троє дітей. П’ятьох людей доправили до лікарень.

Атака пошкодила три багатоповерхівки та один освітній заклад. У будівлях вибито майже 500 вікон. Також пошкоджень зазнали понад 30 автомобілів.

«На місці триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб допомоги мешканцям», — йдеться в повідомленні.

Фото наслідків російської атаки на Суми

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня

Атака на Суми 18 вересня — деталі

Нагадаємо, увечері 18 вересня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Один із КАБів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. За словами президента Володимира Зеленського, авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами будинку.

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