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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
487
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Атака на Суми: ЗМІ повідомили, яку зброю застосувала РФ

Для атаки на Суми ворог міг застосувати далекобійну РСЗВ з касетами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки удару по Сумах 3 червня

Наслідки удару по Сумах 3 червня / © Сумська міська рада

Російська армія вдарила по Сумах 3 червня з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами. У різних районах міста є «прильоти».

Про це повідомляє видання «Кордон.Медіа».

«За оновленою інформацією, удар по місту Суми був з далекобійної РСЗВ з касетами. Всього було 4 прильоти по різним районам міста», — йдеться в заяві.

Водночас видання зазначило, що очікується офіційна інформація про використану ворогом зброю.

Якщо росіяни справді застосували касетні боєприпаси для атаки по густонаселеному району Сум, цей удар може кваліфікуватися як воєнний злочин.

Нагадаємо, вранці 3 червня росіяни обстріляли центр Сум. Через ворожу атаку загинула одна людина, є багато поранених. Згоріли авто.

Зауважимо, водночас цього ж ранку вибух пролунав у Миколаєві. За даними телеграм-каналу «Николаевский Ванек», ворог, ймовірно, вперше завдав удару ракетою «Кинджал».

Орім того, нічні вибухи прогриміли у Чернігові: окупанти атакували місто безпілотниками. Зафіксовані пошкодження та руйнування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
487
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