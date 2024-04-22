Атака на телевежу в Харкові: як мешканці регіону можуть дивитися українське телебачення

Сьогодні, 22 квітня, Росія атакувала телевежу в Харкові, намагаючись зруйнувати ефірне цифрове телевізійне мовлення в регіоні.

З метою збереження та забезпечення доступу населення до інформаційних ресурсів, Київстар ТБ надає безоплатний доступ до платформи на період відновлення Т2 в регіоні

Прескіт: http://surl.li/svvzy

Щодня ворог продовжує свої спроби дестабілізувати українське суспільство та обмежити доступ українців до верифікованої інформації, особливо на прикордонних тимчасово окупованим регіонам містам і селам. Так, після кількох спроб заглушити супутникове мовлення України навесні 2024-го, сьогодні, 22 квітня, Росія атакувала телевежу в Харкові, намагаючись зруйнувати ефірне цифрове телевізійне мовлення (Т2) на Харківщині. Наразі приймачі Т2 не працюють, ситуація непроста, проте очікуємо на її вирішення найближчим часом.

Нагадуємо, що два роки тому Харківська телевежа вже зазнала атаки ворога: під час авіанальоту російських військ було завдано два удари по обʼєкту, що призвело до тимчасових перебоїв у мовленні.

Своєю чергою, платформа кіно та телебачення Київстар ТБ забезпечує жителів міста та області альтернативним типом прийому. Так, скориставшись промокодом KHARKIV, харківʼяни можуть отримати безоплатний доступ до новин та іншого контенту на платформі на період кризової ситуації.

Інструкція з активації промокоду для доступу до Київстар ТБ:

1. Завантажте додаток «Київстар ТБ» на свій пристрій (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) або відкрийте вебверсію у браузері за посиланням: https://tv.kyivstar.ua/

2. Пройдіть безоплатну авторизацію за номером телефону.

3. У розділі «Профіль» оберіть «Ввести промокод».

4. Введіть промокод KHARKIV у відповідне поле та натисніть «Далі».

5. Користуйтеся безперебійним доступом до українського телебачення.

Звертаємо увагу, що активувати промокод зможуть абоненти всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів до кінця весни. Промокод надає ознайомчий доступ до пакета «Преміум HD».

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ доступна одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці. За потреби фільми, серіали та програми можна завантажити в додатку й дивитися без доступу до інтернету, а також безоплатно підключити Дитячий профіль, аби обмежити дітям доступ до небажаного контенту та реклами.

Також прийом телевізійних сигналів власних і партнерських телеканалів 1+1 media — 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, УНІАН та інших — можливий з різних альтернативних джерел: супутниковий оператор VIASAT, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).

1+1 media закликає дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію! Довіряйте тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, що 22 квітня російські окупанти завдали чергового удару по місту Харків: на очах людей впала частина телевізійної вежі.

Читайте також: