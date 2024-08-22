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Атака на Тернопіль: чи досі є небезпека через викид шкідливих речовин у повітря

Атака на Тернопіль: чи досі є небезпека через викид шкідливих речовин у повітря

Внаслідок удару БпЛА по Тернополі виникла сильна пожежа. Фото: Телеграм-канал Файний Тернопіль.

Через сильну пожежу у повітрі була велика концентрація хлору.

Зранку 22 серпня результати моніторингу якості повітря показують, в Тернополі після пожежі через удар дрона про ємності з пально-мастильними матеріалами, ситуація повністю нормалізувалася. Повітря - чисте.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

З його слів, наразі перевищень не зафіксовано в жодному районі міста.

"Це означає, що можна спокійно відкривати вікна та провітрювати приміщення, немає обмежень щодо перебування на вулиці, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі з прогулянками на свіжому повітрі", - наголосив міський голова.

До слова, ще вчора ввечері головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомляла, що лише у двох точках концентрація хлору в повітрі була перевищена у 2,5 рази. Йшлося про місця поблизу водойми в Тернополі. Зауважимо, що 

Нагадаємо, вночі 21 липня російська армія вдарила по Тернополі дронами.В одному з районів міста виникла пожежа через "приліт" по промисловому підприємстві. Зранку влада звернулася до місцевих мешканцівЛюдям рекомендували обмежити перебування на вулиці через перевищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.

Тернополяни другий день сидять удома - в повітрі перевищення хлору

Тернополяни другий день сидять удома - в повітрі перевищення хлору

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