Атака на Тернопіль і перевищення вмісту хлору в повітрі: чи досі є небезпека

Станом на ранок 21 серпня в Тернополі після масштабної пожежі, яка виникла через удар дрона про ємності з пально-мастильними матеріалами, якість повітря задовільна. Це дозволяє людям прогулюватися і провітрювати приміщення.

Про це розповів мер Тернополя Сергій Надал в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом 12 годин на підприємстві гасили пожежу. Якщо вчора в обід, за даними лабораторної служби, була підвищена концентрація окремих елементів, зокрема хлору, то до вечора ситуація покращилася.

"Ввечері показники забруднення стали меншими. Ми очікуємо нових показників, оскільки сподіваємося, що за вечір вони зменшилися ще більше. В Тернополі діє декілька екологічних систем, які в режимі онлайн показують чистоту повітря. Станом на сьогоднішній ранок вони показують, що повітря чисте, яке дозволяє прогулюватися і провітрювати", - повідомив Надал.

Втім, дітям в садочках рекомендовано утриматися від прогулянок на вулиці, поки не надійде підтвердження, що дійсно відсутні негативні частки в повітрі.

Мер повідомив, що минулося без потерпілих. Лише невеликі травми були у двох рятувальників. Від жителів Тернополя скарг на стан здоров’я не надходило. Втім, було шпиталізовано двох працівників поліції, які працювали біля об’єкта.

Перевищення вмісту хлору в повітря Тернополя! Яка ситуація на ранок?

Нагадаємо, минулої ночі під час тривоги в Тернополі сталися гучні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа через "приліт" по промисловому підприємстві.

Зранку влада звернулася до місцевих мешканців. Так, рекомендували обмежити перебування на вулиці через перевищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.

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