Укрaїнa
75
Атака на центр Харкова: до лікарів звернулося майже 20 постраждалих, серед них — немовля

Серед постраждалих — 6-місячна дитина, на щастя, немовля не потребує госпіталізації. Вік решти постраждалих — від 20 до 79 років.

Світлана Несчетна
Атака на Харків

Атака на Харків / © Харківська ОВА

Після російської атаки на центр Харкова 19 людей звернулися до медиків. Серед них — 6-місячна дитина. На щастя, немовля не потребує госпіталізації.

Про це йдеться у повідомленні Харківської ОВА у Telegram.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що вік решти постраждалих — від 20 до 79 років.

«Майже у всіх — вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу», — зазначив він.

Рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялось, що після ворожого ракетного удару під завалами багатоквартирного будинку ще перебувають люди.

За попередніми даними, російські загарбники завдали по Харкову двох ударів балістичним озброєнням.

75
