Комбінована атака по Україні 20 січня: усе про влучання, руйнування та наслідки в областях (фото, відео)

Росія масовано атакувала Україну 20 січня

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія влаштувала нову масовану комбіновану атаку по Україні у ніч проти 20 січня, застосувавши дрони та ракети. Вибухи гриміли у різних куточках держави. Під ударом опинилися зокрема об’єкти критичної інфраструктури, через що виникли проблеми зі світлом, опаленням і водою. Ворожа атака не минулася без наслідків і для житлових будинків, автомобілів та мирних мешканців.

Усе про атаку по Україні 20 січня та про її наслідки читайте на ТСН.ua.

Атака на Київ

Близько 2:00 Київ здригнувся від вибухів. Це сталося через певний час після того, як у столиці оголосили повітряну тривогу через запуск російських безпілотників. Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко згодом поінформував про комбіновану атаку на місто.

Після ворожих ударів у столиці на Лівому почалися перебої зі світлом. Мер Віталій Кличко повідомив, що об’єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

На тому ж Лівому березі також зафіксували перебої з водопостачанням. Комунальні служби з’ясовують причини та працюють над відновленням подавання води. Киян закликали за можливості зробити запас води.

Наразі без води перебувають Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони. У житловому масиві Троєщина вода подається зі зниженим тиском. Водночас на зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини Києва залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. У Печерському районі водає в окремих зонах.

Згодом Кличко поінформував, що через обстріл найбільше постраждала енергетична інфраструктура та системи життєзабезпечення мешканців Лівого берега. Без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок. Лівий берег також повністю залишається без водопостачання. Фахівці намагаються стабілізувати систему.

«Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян», — наголосив міський голова.

Через удар по Києву у Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхівку та госпіталізовано 59-річну мешканку. Уламками дрона пошкоджено будівлю початкової школи; у кількох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибито вікна; є влучання у декілька об’єктів нежитлової забудови; через падіння уламків на відкритій території загорілися машини.

Уламки понівечили близько 20 автомобілів, приватний будинок у Дарницькому районі та впали на територію кладовища у Деснянському. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків та документування чергового воєнного злочину окупантів.

Наслідки атаки на Київ 20 січня

Атака на Київську область

Київську область у ніч проти 20 січня атакували російські дрони.

Через ворожі удари у Бучанському районі Київщини загинув 50-річний чоловік, який отримав смертельне поранення. Були пошкоджені приміщення двох АЗС.

«Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села», — зазначив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Запоріжжя

Близько опівночі у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Вранці очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що в місті через атаку знеструмлено 197 споживачів. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків і відновленням живлення.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Федоров також опублікував фото з пошкодженнями після ударів по Запоріжжю.

Наслідки атаки на Запоріжжя 20 січня

Атака на Дніпро та область

Під російською атакою 20 січня опинилося і Дніпро. Там виникла пожежа, було пошкоджено підприємство і побиті вікна у поряд розташованих будівлях. Також пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура та п’ять авто.

Постраждали дві жінки віком 76 та 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в результаті російського ракетно-дронового удару у місті була пошкоджена велика котельня. Через це сотні будинків залишилися без тепла.

Щодо області, що в Новоолександрівській громаді ворожий безпілотник пошкодив приватний будинок. Покровську громаду, що на Нікопольщині, росіяни обстріляли з артилерії.

Захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

Пошкоджений будинок у Новоолександрівській громаді

Атака на Рівненську область

У Рівному вранці 20 січня прогриміли гучні вибухи. В повітряному просторі регіону перебували російські дрони.

Згодом очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що область пережила повітряну атаку ворога. Було пошкоджено критичну інфраструктуру і знеструмлені понад 10 тис. абонентів у області.

У кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них машини. Минулося без поранених.

Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Атака на Одеську область

Вранці 20 січня російські окупанти атакувала Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура регіону. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання дрона у житлову багатоповерхівку. Пошкоджено фасад та скління. Інформації про постраждалих немає.

В Одеському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомили, що у частині Приморського, Хаджибейського та Київського району Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

За даними ДСНС, одне із влучань було по балкону квартири на дев’ятому поверсі. Виникло займання. Пошкоджено фасад та вікна будинку. Пожежу оперативно загасили.

Наслідки атаки на Одеську область 20 січня

Атака на Вінницьку область

Під час нічної атаки на Вінницьку область було зафіксовано «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють на місці атаки.

Атака на Полтавську область

Вночі росіяни атакували промисловий об’єкт у Полтавській області. У ДСНС заявили про пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно їх загасили.

До ліквідації вогню залучалася техніка ДСНС та два пожежних поїзда «Укрзалізниці».

Наслідки атаки на Полтавську область 20 січня

Аварійні відключення світла в Україні

20 січня через критичну ситуацію після російських обстрілів НЕК «Укренерго» скасувала дію планових графіків у низці регіонів, запровадивши натомість аварійні відключення електроенергії. Зокрема, на Сумщині о 07:14 обмеження застосували одразу для 10 черг споживачів, а в Харкові та області аварійні заходи діють паралельно з погодинними вимкненнями.

Енергетики наголошують, що повернення до стабільних графіків відбудеться лише після стабілізації енергосистеми, а поки що прогнози щодо часу відновлення світла в регіонах з аварійними вимкненнями відсутні.

Реакція Зеленського на атаку 20 січня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія для своєї атаки 20 січня застосувала значну кількість балістики, крилатих ракет та понад 300 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості ворожих цілей.

Зеленський акцентував, що за добу до цієї атаки Україна нарешті отримала необхідні ракети для ППО, і це суттєво допомогло.

«Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для „петріотів“, для „насамсів“, для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи — працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО — це реальний захист життя людей», — йдеться в заяві президента.

© Associated Press

Він анонсував спеціальний енергетичний селектор, учасники якого визначать повні деталі щодо наслідків атаки 20 січня та необхідні ресурси для відновлення електро-, тепло- та водопостачання. Найскладніша ситуація наразі в Києві, де без опалення опинилася значна кількість житлових будинків.

Зеленський наголосив на важливості того, аби світ про це не мовчав.

«Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній — усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами», — резюмував глава держави.

Чим РФ атакувала Україну і результат роботи ППО

Росія атакувала Україну:

однією протикорабельною ракетою «Циркон»,

18 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-300,

15 крилатими ракетами Х-101,

339 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «Шахеди»)

Основним напрямком удару була Київщина.

ППО збила/придушила 342 цілі:

14 ракет «Іскандер-М»/С-300,

13 ракет Х-101,

315 дронів типу «Шахед», «Гербера» та інших типів.

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.