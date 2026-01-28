- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 22
- 2 хв
Атака на Україну 28 січня: усе про "прольоти" і руйнування (фото, відео)
У Кривому Розі сотні людей лишилися без тепла, а на Київщині ворожа атака забрала життя цивільних.
Російська армія вкотре атакувала Україну ракетами і дронами у ніч проти 28 січня. У містах у різних куточках держави — руйнування, пожежі, знеструмлення, є поранені і загиблі. Під атакою були як об’єкти інфраструктури, так і звичайні житлові будинки.
Про наслідки російської атаки у ніч проти 28 січня читайте на ТСН.ua.
Київ
У Голосіївському районі Києва збиті повітряні цілі впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі. Була пожежа. Уламки дрона впали на проїжджу частину дороги. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку.
Постраждалих немає.
Київська область
У Київській області через атаку дронів в Білогородській громаді пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: горіла покрівля та верхній поверх. Загинули чоловік і жінка. Четверо людей звернулися по медичну допомогу: це молода жінка, двоє дітей і чоловік. Усім постраждалим надали необхідну допомогу. На місці події працюють рятувальники.
Наслідки атаки на Київську область (7 фото)
Одеса та область
Одеса була атакована дронами: у Київському районі влучання по території православного Свято-Успенського чоловічого монастиря, виникла пожежа. Сталося влучання і по приватному житловому будинку. Жертв і поранених немає.
В Одеській область через дронову атаку пошкоджено житлову, соціальну та припортову інфраструктуру. Пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові авто. Постраждали троє людей.
Наслідки атаки на Одеську область (5 фото)
Кривий Ріг
Через атаку балістикою на Кривий Ріг було значно пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, декілька автомобілів. Сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару — кілька великих поривів на магістралях. Без опалення залишилися близько 700 будинків.
Були поранені 51-річна жінка (у стані середньої важкості в лікарні) та 60-річний чоловік (надано допомогу на місці).
Запоріжжя
Під час атаки на Запоріжжя було влучання у двір багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків (понад 100 квартир) та щонайменше 20 автомобілів. У частині будинків тимчасово відсутнє електропостачання. На місцях «прильотів» працюють усі екстрені та оперативні служби.
Було поранено четверо людей: медики надали допомогу 38-річному чоловікові та жінкам віком 88, 65, 55 років.
Наслідки нічної атаки на Запоріжжя (16 фото)
Як відпрацювала ППО: звіт Повітряних сил
РФ запустила по Україні:
балістичну ракету «Іскандер-М»;
146 ударних дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 90 із них — Shahed).
ППО збила/прідушила:
103 дрони типу Shahed, «Гербера» та інших типів.
Сталися влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях.