Атака на Україну 28 січня: усе про "прольоти" і руйнування (фото, відео)

Будинок у Київській області після атаки 28 січня / © Національна поліція України

Російська армія вкотре атакувала Україну ракетами і дронами у ніч проти 28 січня. У містах у різних куточках держави — руйнування, пожежі, знеструмлення, є поранені і загиблі. Під атакою були як об’єкти інфраструктури, так і звичайні житлові будинки.

Про наслідки російської атаки у ніч проти 28 січня читайте на ТСН.ua.

Київ

У Голосіївському районі Києва збиті повітряні цілі впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі. Була пожежа. Уламки дрона впали на проїжджу частину дороги. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку.

Постраждалих немає.

Атака на Київ 28 січня / © ГУ ДСНС у Києві

Київська область

У Київській області через атаку дронів в Білогородській громаді пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: горіла покрівля та верхній поверх. Загинули чоловік і жінка. Четверо людей звернулися по медичну допомогу: це молода жінка, двоє дітей і чоловік. Усім постраждалим надали необхідну допомогу. На місці події працюють рятувальники.

Наслідки атаки на Київську область (7 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © ДСНС у Київській області © ДСНС у Київській області © Національна поліція України © ГУ ДСНС у Києві © ГУ ДСНС у Києві

Одеса та область

Одеса була атакована дронами: у Київському районі влучання по території православного Свято-Успенського чоловічого монастиря, виникла пожежа. Сталося влучання і по приватному житловому будинку. Жертв і поранених немає.

В Одеській область через дронову атаку пошкоджено житлову, соціальну та припортову інфраструктуру. Пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові авто. Постраждали троє людей.

Наслідки атаки на Одеську область (5 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Кривий Ріг

Через атаку балістикою на Кривий Ріг було значно пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, декілька автомобілів. Сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару — кілька великих поривів на магістралях. Без опалення залишилися близько 700 будинків.

Були поранені 51-річна жінка (у стані середньої важкості в лікарні) та 60-річний чоловік (надано допомогу на місці).

Запоріжжя

Під час атаки на Запоріжжя було влучання у двір багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків (понад 100 квартир) та щонайменше 20 автомобілів. У частині будинків тимчасово відсутнє електропостачання. На місцях «прильотів» працюють усі екстрені та оперативні служби.

Було поранено четверо людей: медики надали допомогу 38-річному чоловікові та жінкам віком 88, 65, 55 років.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя (16 фото) © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА

Як відпрацювала ППО: звіт Повітряних сил

РФ запустила по Україні:

балістичну ракету «Іскандер-М»;

146 ударних дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 90 із них — Shahed).

ППО збила/прідушила:

103 дрони типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Сталися влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях.