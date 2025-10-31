Атака на енергооб’єкт / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Комбінована атака Росії на енергетичну інфраструктуру України 30 жовтня спричинила пошкодження низки підстанцій, які мають критичне значення для забезпечення ядерної безпеки та захисту.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Окремо МАГАТЕ було поінформовано про воєнні дії в Україні рано вранці, які призвели до пошкодження підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні», — йдеться в заяві організації.

Представники агентства, які працюють на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС, повідомили, що кожна з цих станцій втратила підключення до однієї із зовнішніх ліній електропередач.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС зафіксувала зменшення потужності двох із чотирьох енергоблоків — на прохання оператора енергосистеми.

Також повідомляється, що під час ранкових обстрілів команда агентства на Хмельницькій АЕС була змушена «сховатися в готелі» на кілька годин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що загроза для ядерної безпеки в Україні залишається «дуже реальною і постійно присутньою».

«Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районі ядерних об’єктів і повного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності», — підкреслив Гроссі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила потужну атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, застосувавши понад 700 дронів і ракет. Хоча ППО збила 623 повітряні цілі, зафіксовано влучання у 20 населених пунктах, що призвело до руйнувань, загибелі людей та поранень, зокрема серед дітей.