Атака на Україну: в МАГАТЕ зробили заяву про ситуацію на АЕС

Російська атака вплинула на роботу енергоблоків.
Через атаку на енергетичну інфраструктуру України 13 грудня частина енергоблоків на атомних електростанціях скоротили свою потужність.
Про це повідомили в МАГАТЕ.
"На сьогодні 5 із 9 енергоблоків у роботі України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру", – йдеться в короткій заяві агентства.
Нагадаємо, вранці 13 грудня російська армія завдала потужних ударів по об'єктах енергетики у різних регіонах України. Через це було збільшено кількість черг у графіках погодинних відключень світла.
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