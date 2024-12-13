Атака на Україну: в МАГАТЕ зробили заяву про ситуацію на АЕС

Через атаку на енергетичну інфраструктуру України 13 грудня частина енергоблоків на атомних електростанціях скоротили свою потужність.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

"На сьогодні 5 із 9 енергоблоків у роботі України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру", – йдеться в короткій заяві агентства.

Нагадаємо, вранці 13 грудня російська армія завдала потужних ударів по об'єктах енергетики у різних регіонах України. Через це було збільшено кількість черг у графіках погодинних відключень світла.

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