Атака на Україну в новорічну ніч: усе про "прильоти" та наслідки (фото, відео)

Атака російськими дронами «Шахед» по Україні / © ТСН.ua

У новорічну ніч російська армія влаштувала дронову атаку по Україні. Під ударом опинилися Одеська, Волинська, Харківська області, а вранці — ще й Херсонська. Ворог вкотре гатив по енергетиці, через що у регіонах на ранок 1 січня виникли нові знеструмлення.

Усе про російську атаку на Україну у ніч проти 1 січня читайте на ТСН.ua.

Атака на Одесу та область

У новорічну ніч російські окупанти «привітали» Одесу кількома хвилями атак ударних дронів. Очільник МВА Сергій Лисак повідомив про низку надзвичайних ситуацій у місті падіння безпілотників і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.

Усі пожежі в Одесі вдалося оперативно ліквідувати. На місцях працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

Згодом очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що через атаку в Одесі сталося пошкодження двоповерхового житлового будинку. Було і влучання дрона у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, але минулося без вибуху.

Загиблих і постраждалих в Одесі немає.

Щодо Одеської області, то її ворог атакував за кілька хвилин до настання Нового року. Удари були завдані по вкрай важливій для цивільного населення енергетичній інфраструктурі. На одному з енергооб’єктів спалахнула пожежа.

Через російську атаку фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність Одеси.

Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.

Атака на Волинську область

У перші години Нового року загарбники атакували дронами і Волинську область. Жителі Луцька та Ковеля чули вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Після атаки в Луцьку виникла сильна пожежа, заявив міський голова Ігор Поліщук.

«Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів», — написав він у Мережі.

Пожежа в Луцьку після атаки у ніч проти 1 січня / © Ігор Поліщук

Вранці очільник Волинської ОВА Іван Рудницький поінформував, що російські дрони типу «Шахед» цілу ніч масовано атакували регіон. Частину цілей збили сили ППО, але сталися і влучання, через які спалахнули пожежі. Зокрема — у Луцьку та в Ковельському районах.

За інформацією «Волиньобленерго», від електропостачання відключено 103 341 абонента.

На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки. Даних про поранених та загиблих не надходило.

ДСНС України опублікувала кадри з наслідками атаки на Волинь. Надзвичайники ліквідували пожежі, що спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури. З вогнем боролися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

Атака на Харківську область

Російські ударні дрони атакували житлові райони Харківської області. Через удари у Куп’янському районі загорілися приватний будинок, господарська споруда та гараж у двох домоволодіннях. Загальна площа пожежі сягнула 110 кв. м.

У Чугуївському районі займання виникли в багатоквартирному та приватному будинках.

Наслідки нічних ударів ліквідовували 40 співробітників ДСНС та вісім одиниць техніки.

Наслідки атаки на Харківську область у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харківську область у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харківську область у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Атака на Херсонську область

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив про першу жертву російських терористів у новому році. Під ворожий обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив 31-річний житель, який отримав несумісні з життям травми. Шанько висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Знеструмлення через атаку 1 січня

Міністерство енергетики України повідомило, що через нічні російські удари по енергооб’єктах у кількох регіонах на ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення у Чернігівській області.

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.

Окрім того, 1 січня в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу, а також погодинні відключення світла для населення.

Скільки дронів збила ППО у новорічну ніч

Атакуючи Україну у новорічну ніч, Росія запустила з різних напрямків 205 ударних безпілотників типу «Шахед», «Гербера» і дронів інших типів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 08:30 збили/придушили 176 дронів типу «Шахед», «Гербера» та інших типів на півночі, півдні та сході України. Водночас сталося влучання 24 ударних безпілотників на 15 локаціях.

Реакція Зеленського на атаку

Коментуючи влаштовану росіянами у новорічну ніч атаку, президент України Володимир Зеленський зазначив, що у новий рік РФ цілеспрямовано несе війну. За даними глави держави, окупанти били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

«Цілі — наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів», — написав Зеленський у Мережі.

Він також закликав світ допомагати Україні з ППО.

«Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно», — зазначив президент України.