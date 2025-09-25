Атака на Вінниччину: були відключення світла і зупинка руху поїздів

Російська атака на енергетичну інфораструктуру / © ТСН.ua

Через російську атаку у ніч проти 25 вересня на об’єкти критичної інфраструктури Вінницької області було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

«Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено», — йдеться в заяві Заболотної.

Вона зазначила, що люди не зверталися щодо пошкодження житлових будинків. Минулося без постраждалих.

Станом на 5:30 вдалося загасити пожежу, що виникла через атаку.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу Вінниччини. Загалом залучено 76 членів особового складу та 24 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що вночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Вінниччини і є влучання в об’єкти енергетики.