Атака на військовий аеродром у Джанкої: з'явилися супутникові знімки пошкодженої техніки

У Мережі показали супутникові знімки Planet Labs наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму вночі 30 квітня.

Знімки з'явились у розпорядженні Схем (Радіо Свобода).

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На другій світлині за 1 травня видно пошкодження військової техніки на аеродромі. Найімовірніше, це була одна з установок С-300/С-400, інші – передислоковали. Про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня, який також є у нас.

Там нагадали, що Крим начебто був атакований ракетами ATACMS, про це заявляв раніше голова підконтрольної Росії адміністрації окупованого Криму Аксьонов. Російське видання Astra повідомляло, що внаслідок атаки поранені п'ятеро військових РФ. У ЗСУ офіційно атаку не коментували.

У Мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої

Як повідомляли раніше, полковник запасу Збройних сил України, військовий аналітик Роман Світан припустив, що удар по Криму міг бути завданий з використанням західних ракет Storm Shadow і ATACMS.

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