Після атаки на ЗАЕС частина обладнання вийшла з ладу: чи є загроза

Фахівці МАГАТЕ 5 травня відвідали лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції, яка зазнала атаки безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії у мережі Х.

Команда агентства зафіксувала пошкодження в лабораторії частини метеорологічного обладнання, яке використовують для моніторингу.

«Група виявила пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яка більше не працює», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних об’єктів.

Нагадаємо, 3 травня дрон атакував лабораторію радіаційного контролю на ЗАЕС, що в окупованому Енергодарі. Зазначається, що це може становити ризики для ядерної безпеки. Зауважимо, після атаки експерти МАГАТЕ наголосили, що звернулися з вимогою надати їм доступ до пошкодженого об’єкта для оцінки ситуації.

