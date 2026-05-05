ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Після атаки на ЗАЕС частина обладнання вийшла з ладу: чи є загроза

Через атаку частина обладнання для моніторингу вийшла з ладу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
ЗАЕС.

ЗАЕС. / © sprotyv.mod.gov.ua

Фахівці МАГАТЕ 5 травня відвідали лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції, яка зазнала атаки безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії у мережі Х.

Команда агентства зафіксувала пошкодження в лабораторії частини метеорологічного обладнання, яке використовують для моніторингу.

«Група виявила пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яка більше не працює», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних об’єктів.

Нагадаємо, 3 травня дрон атакував лабораторію радіаційного контролю на ЗАЕС, що в окупованому Енергодарі. Зазначається, що це може становити ризики для ядерної безпеки. Зауважимо, після атаки експерти МАГАТЕ наголосили, що звернулися з вимогою надати їм доступ до пошкодженого об’єкта для оцінки ситуації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie