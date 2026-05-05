Після атаки на ЗАЕС частина обладнання вийшла з ладу: чи є загроза
Через атаку частина обладнання для моніторингу вийшла з ладу.
Фахівці МАГАТЕ 5 травня відвідали лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції, яка зазнала атаки безпілотників.
Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії у мережі Х.
Команда агентства зафіксувала пошкодження в лабораторії частини метеорологічного обладнання, яке використовують для моніторингу.
«Група виявила пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яка більше не працює», — йдеться у повідомленні.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних об’єктів.
Нагадаємо, 3 травня дрон атакував лабораторію радіаційного контролю на ЗАЕС, що в окупованому Енергодарі. Зазначається, що це може становити ризики для ядерної безпеки. Зауважимо, після атаки експерти МАГАТЕ наголосили, що звернулися з вимогою надати їм доступ до пошкодженого об’єкта для оцінки ситуації.