Атака на захід України: в Івано-Франківську пролунали вибухи (відео)
Російський дрон долетів до Івано-Франківська.
В Івано-Франківську вдень 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.
За інформацією місцевих пабліків, весь комунальний транспорт у Франківську припиняє рух у звʼязку з оголошенням підвищеної небезпеки.
Тим часом, у Мережі ширяться перші відео атаки «Шахеда».
Увага. Відео містить нецензурну лексику 18+
Інших деталей про атаку наразі немає. ТСН.ua стежить за ситуацією у місті.
Як додає «Суспільне», це третя атака армії РФ по Івано-Франківщині у 2026 році.
Нагадаємо, що сьогодні вдень вибухи пролунали також і у Львові.