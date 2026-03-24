Атака на захід України: в Івано-Франківську пролунали вибухи (відео)

Дим над Франківськом після вибухів / © Труха

В Івано-Франківську вдень 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.

За інформацією місцевих пабліків, весь комунальний транспорт у Франківську припиняє рух у звʼязку з оголошенням підвищеної небезпеки.

Тим часом, у Мережі ширяться перші відео атаки «Шахеда».

Увага. Відео містить нецензурну лексику 18+

Інших деталей про атаку наразі немає. ТСН.ua стежить за ситуацією у місті.

Як додає «Суспільне», це третя атака армії РФ по Івано-Франківщині у 2026 році.

Нагадаємо, що сьогодні вдень вибухи пролунали також і у Львові.