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Удари авіабомбами і ракетами по Запоріжжю: стрімко зросла кількість загиблих

Удари авіабомбами і ракетами по Запоріжжю: стрімко зросла кількість загиблих

Російські війська завдали удару по місту Запоріжжя авіабомбами 7 листопада. / Фото: ДСНС

Серед загиблих - однорічний хлопчик.

У Запоріжжі зросла кількість загиблих місцевих мешканців через російські удари авіабомбами по місту, що сталися 7 листопада. Вже відомо про щонайменше вісьмох жертв атаки.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення", - йдеться у повідомленні. 

Зауважимо. що через удар РФ у місті пошкоджено десятки багатоповерхових будинків, приватних осель, заклад медицини. Деякі будівлі сильно ушкоджені.

Як повідомлялося,  7 листопада на Запоріжжі сталися вибухи. Російська армія здійснила обстріл ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. 

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