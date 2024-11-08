Удари авіабомбами і ракетами по Запоріжжю: стрімко зросла кількість загиблих

У Запоріжжі зросла кількість загиблих місцевих мешканців через російські удари авіабомбами по місту, що сталися 7 листопада. Вже відомо про щонайменше вісьмох жертв атаки.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо. що через удар РФ у місті пошкоджено десятки багатоповерхових будинків, приватних осель, заклад медицини. Деякі будівлі сильно ушкоджені.

Як повідомлялося, 7 листопада на Запоріжжі сталися вибухи. Російська армія здійснила обстріл ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

Показали жахливі наслідки удару РФ по Запоріжжю

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